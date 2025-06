Breaking news – Cinghiali investiti sulla fondovalle Trigno, traffico rallentato

Un intero branco di cinghiali è stato investito dagli autoveicoli in transito sulla ss 650 Trignina nei pressi dello svincolo per San Salvo. L’incidente pochi minuti prima delle ore 22 di questa sera. Almeno un paio le autovetture danneggiate dall’impatto con gli animali. Al momento non risultano persone ferite. Sono invece sette gli ungulati rimasti uccisi, le cui carcasse si trovano ora sulla sede stradale. Il traffico sta subendo dei rallentamenti in entrambe le direzioni. Sul posto stanno confluendo pattuglie dei Carabinieri per garantire il deflusso degli autoveicoli.

Correlati