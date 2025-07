Carabinieri: il vice comandante generale dell’Arma Minicucci in visita nell’Aquilano

Tagliacozzo e Paganica – Nella giornata di ieri, il Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci, Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e Comandante Interregionale Carabinieri Ogaden di Napoli, a cui fanno capo le Legioni Carabinieri “Abruzzo e Molise”, “Campania”, “Puglia”, e “Basilicata”, ha visitato la Compagnia Carabinieri di Tagliacozzo e la Stazione Carabinieri di Paganica.

Giunto in mattinata nel Comune marsicano, l’alto Ufficiale è stato ricevuto dal Comandante di Compagnia, Capitano Marco Passamonti, ed ha incontrato il personale in servizio della sede ed i Comandanti delle Stazioni dipendenti.

Nel corso dell’incontro, oltre ad esprimere sentimenti di compiacimento per l’impegno profuso e di auspicio per il raggiungimento di successi sempre maggiori, il Generale Minicucci ha voluto ricordare la figura del Vice Brigadiere Carlo Legrottaglie, ucciso il 12 giugno scorso in un conflitto a fuoco nei pressi di Francavilla Fontana (BR), indicandolo come esempio di dedizione, coraggio e spirito di altruismo.

In occasione della visita alla Compagnia Carabinieri, il Vice Comandante Generale dell’Arma ha incontrato il Presidente del Consiglio Comunale di Tagliacozzo, Anna Mastroddi, che ha portato il saluto del Sindaco, Vincenzo Giovagnorio, ed ha voluto elogiare l’operato dei Carabinieri, ribadendo l’apprezzamento della cittadinanza per le attività svolte ogni giorno dall’Arma.

La visita dell’alto Ufficiale nella provincia aquilana è proseguita nel pomeriggio, quando il Generale Minicucci ha visitato la Stazione Carabinieri di Paganica, dove è stato ricevuto dal Comandante della Stazione, Luogotenente C.S. Nunzio Gentile.

Dopo aver voluto ricordare il ruolo dei Carabinieri nei momenti immediatamente successivi al sisma del 2009, il Vice Comandante Generale dell’Arma ha tributato espressioni di apprezzamento per l’operato del personale, esortandolo al contempo a perseguire obiettivi di ancora maggiore rilievo.

Prima di ripartire per il capoluogo partenopeo, il Generale Minicucci ha rivolto un’esortazione a lavorare con dedizione e passione affinché l’Arma possa continuare a fornire una risposta efficace alla richiesta di sicurezza della popolazione.