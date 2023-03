Bullismo e cyberbullismo, l’istituto “D’Agnillo” dice «no»: convegno con le Forze dell’ordine

“Bullismo e Cyberbullismo – Prevenzione e Contrasto”. E’ questo il titolo e l’argomento del convegno in programma per questa mattina, a partire dalle ore 10, presso l’aula magna dell’istituto tecnico omnicomprensivo “D’Agnillo” di Agnone. Un evento formativo, dedicato al mondo scolastico più vulnerabile alla problematica, fortemente voluto dall’associazione Stopbullismo Odv, e che ha avuto il patrocinio del Comune di Agnone e l’istituto scolastico.

«Parleremo a circa centocinquanta ragazzi e ragazze degli istituti scolastici, – spiegano gli organizzatori – apportando ognuno, per quanto di propria competenza, un contributo per la divulgazione e la promozione di misure e comportamenti atti al rispetto di se stessi e degli altri. Sarà un’importante occasione per riflettere su una tematica che riguarda da vicino ognuno di noi».

La scaletta degli interventi prevede i saluti istituzionali di Alfredo Ricci, presidente della Provincia di Isernia, del sindaco di Agnone, Daniele Saia, della direttrice dell’ufficio scolastico regionale, Anna Paola Sabatini, della dirigente scolastica, Tonina Camperchioli e di Fabio Iannucci, presidente dell’associazione Stop Bullismo Odv. Si entrerà poi nel vivo dei lavori con gli interventi di Floriana Di Pietro, psicologa e psicoterapeuta, Monica Di Filippo, presidente dell’associazione “Genitori Arcobaleno” di Venafro, Paolo Scarabeo, direttore di Quintapagina.eu e presidente dell’associazione “Don Milani”, Greta Rodan, scrittrice e responsabile di “Art&Publishing”, Daniele Di Carlo, ispettore della Polizia postale di Isernia, Carlo Alberto Evangelista, maggiore dei Carabinieri e comandante della compagnia di Agnone. Modera i lavori Antonia Di Nucci.