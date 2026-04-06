Buon compleanno al dottore Di Santo, eroico medico dell’emergenza urgenza in montagna

Probabilmente queste parole di stima profonda e di augurio affettuoso le leggerà domani, perché questa notte è di turno al 118 di Castiglione Messer Marino. L'intera comunità di Castiglione, con in testa la sindaca Silvana Di Palma, ma…

Probabilmente queste parole di stima profonda e di augurio affettuoso le leggerà domani, perché questa notte è di turno al 118 di Castiglione Messer Marino. L’intera comunità di Castiglione, con in testa la sindaca Silvana Di Palma, ma anche tutti i residenti dell’Alto Vastese, della montagna, vogliono augurare un felice e sereno compleanno al dottore Domenico Di Santo, che da giorni, nel corso di tutta l’emergenza maltempo, ha rappresentato l’unico baluardo del sistema sanitario dell’emergenza urgenza sul territorio, insieme ovviamente allo staff di infermieri, soccorritori e operatori.

Il dottore Di Santo, medico dell’emergenza urgenza 118 di Castiglione Messer Marino

Un medico che ha scelto la montagna, che ha voluto svolgere la sua professione nelle terre alte abbandonate dalle istituzioni, in direzione ostinata e contraria anche rispetto ai tanti suoi colleghi schizzinosi che nell’Alto Vastese disagiato e ora anche isolato perché senza più uno straccio di viabilità non ci vogliono venire.

Lui c’è, da anni, prima come guardia medica, ora come medico dell’emergenza urgenza, in ogni condizione climatica, senza guardare all’orologio e pronto a salvare vite, a garantire il diritto alle prime cure anche sui monti del Vastese, dove il primo ospedale utile è a un’ora e mezza di viaggio.

Il dottore Di Santo non è solo un medico, è un gigante della professione medica, sempre a disposizione, con competenza e umanità, in silenzio, schivo anche alle attenzioni della stampa locale, dedito al suo lavoro, alla sua missione, tra la gente e per la gente di montagna.

Grazie di cuore, Dottore, e buon compleanno da tutta la comunità della montagna e dalla redazione dell’Eco, il giornale della montagna.

Francesco Bottone