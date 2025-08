Bussone dell’Uncem: «La montagna non uccide. Ci si avventura senza preparazione e male attrezzati»

«La montagna non uccide. La montagna non è assassina. Di tanto in tanto ritornano queste facili definizioni, tra montagne assassine e quanto altro di fantasioso, quali soluzioni agli incidenti in montagna. Sono veramente troppi quest’anno. Uncem ringrazia di cuore il Soccorso Alpino, tutte le persone impegnate nel soccorso, comprese forze dell’ordine, Vigili del fuoco, Guardia di finanza, Carabinieri, Polizie. Grazie davvero. Ma una cosa la diciamo con fermezza. C’è troppa impreparazione. Non ci si avventuri senza preparazione e strumentazione adeguata. Meglio evitare ogni azione che espone a rischi, se non li si è attentamente valutati e non ci si è preparati benissimo. E si scelgano le Guide, assistenza e supporto. Altrimenti si eviti di salire. Massima attenzione. Troppi morti e incidenti stiamo registrando. Troppi. Cambiamo verso».

Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.