Polizia: in pensione il vice sovrintendente Ottaviano colonna portante della Volante

È arrivato il momento del meritato riposo per il vice sovrintendente della Polizia di Stato Fiorenzo Ottaviano che ieri è stato salutato con affetto da tutti i colleghi della Questura di Chieti in occasione del suo pensionamento. Entrato in polizia nel 1993, assegnato alla Questura di Milano, successivamente viene trasferito alla Questura di Lodi ove viene assegnato alla Digos. Dal 2004 presta servizio a Chieti, dove è stato considerato da tutti una colonna portante della Squadra Volante. I migliori auguri per questa nuova vita sono stati espressi dal Questore Leonida Marseglia e da tutto il personale

