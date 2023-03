Caccia di selezione al cinghiale, parte il censimento degli ungulati nel Vastese

La Regione Abruzzo ha disposto che gli ATC regionali debbano realizzare i monitoraggi degli ungulati nei giorni 24 -25 e 26 marzo 2023. I selecontrollori/censitori iscritti, quindi residenti nei vari Comuni che ricadono nell’ambito territoriale di caccia del Vastese, e ammessi regionali, abilitati con corso riconosciuto ISPRA alle specie cervo e capriolo, interessati a partecipare al monitoraggio ed eventuale successivo prelievo, devono manifestare tale volontà facendo pervenire all’indirizzo e-mail: atcvastese@gmail.com il modulo allegato, opportunamente compilato e firmato, entro il 21-03-2023.



Il giorno 22 marzo 2023, alle ore 18, si terrà presso la sede dell’ATC Vastese una riunione per organizzare i censimenti con i censitori che avranno aderito e per il cinghiale con almeno un referente per squadra.



Nella riunione verranno fornite tutte le indicazioni per lo svolgimento dei censimenti suddetti e consegnate le schede per i censimenti .

Correlati