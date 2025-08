Calcio a 5 B1, al via il ritiro della nazionale: c’è anche il fisioterapista Nino Perna

C’è un grande motivo di orgoglio per Venafro e Agnone: il fisioterapista Nino Perna è stato convocato nello staff della Nazionale italiana di Calcio a 5 B1 per non vedenti. Professionista serio e preparato, Perna è da anni un punto di riferimento per atleti e cittadini grazie alla sua competenza, sempre unita a una disponibilità straordinaria. A confermare il suo valore è la presenza in questa importante selezione azzurra, impegnata in Abruzzo in un nuovo stage di preparazione.

Perna non è solo un professionista stimato: ha creduto nel territorio, investendo ad Agnone con l’apertura del centro di fisioterapia e riabilitazione “Iliaca”, una realtà d’eccellenza che serve tutta l’area a cavallo tra l’Alto Molise e l’Alto Vastese, garantendo trattamenti specializzati e contribuendo concretamente al benessere della comunità.

Gli azzurri del ct Michele Pugliese si trovano in questi giorni in Abruzzo per uno stage decisivo in vista dei prossimi impegni internazionali: dal 22 settembre al 2 ottobre la Nazionale sarà in India, a Kochi, per la Nation’s Cup, mentre nell’agosto del prossimo anno volerà a Strasburgo, in Francia, per i Campionati Europei. Da giovedì scorso fino a domenica, i giocatori e lo staff sono alloggiati a Roccaraso e si stanno allenando nel polo sportivo Back Village di Roccacinquemiglia, frazione di Castel di Sangro. Il raduno rappresenta un’altra tappa fondamentale verso gli appuntamenti ufficiali che attendono gli azzurri.

Inoltre, questa sera la Nazionale si trasferirà a Giulianova, dove in Piazza del Mare terrà una gara dimostrativa alle 20, in apertura delle finali del torneo di Calcio a 5 “Marinerao”, organizzato dall’associazione We Five Corp. L’evento offrirà agli appassionati l’opportunità di conoscere i campioni della Nazionale, le regole e i segreti di questo affascinante sport praticato da atleti non vedenti.

Tra i convocati figurano Giacomo Cerri, Pierdomenico Renzone, Damiano Giunta, Francesco Cavallotto, Valerio Arancio Febbo, Mauro Campanale, Massimo D’Attolico, Sebastiano Gravina, Bryan Ramirez, Paul Iyobo e Leonardo Lozzi, insieme allo staff composto dal CT Michele Pugliese, Marco Della Frera (ds Calcio Fispic), Luca Di Pasquale (team manager), Giancarlo Bruni (guida all’attacco), Matteo Bonavolontà (preparatore dei portieri), Maurizio Di Silvestro (preparatore atletico), Martin Calabrese (collaboratore tecnico), Nino Perna (fisioterapista) e Giulia Cipriani (nutrizionista).