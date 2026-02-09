Volley, il triplete della Romeo Sorrento raccontato in un libro: Stefano Patriarca volto di copertina

Che stagione. E che storia. La cavalcata trionfale della Folgore Massa, protagonista assoluta del volley maschile e capace di scrivere una pagina memorabile sotto il nome di Romeo Sorrento, diventa ora un libro che profuma di sudore, orgoglio e vittorie.

A firmarlo è Noemi Delvecchio, che con uno sguardo intimo e autentico racconta il Triplete – Coppa Italia, Supercoppa e promozione – conquistato dal sestetto allenato da coach Esposito nella stagione 2024-25. Un’annata semplicemente straordinaria, trasformata in parole, immagini ed emozioni.

Il titolo è già una dichiarazione d’intenti: “Campioni. Una stagione da ricordare – Il racconto del Triplete”. E la copertina è un manifesto identitario: al centro, esplosivo e fiero, il capitano e agnonese doc Stefano Patriarca, simbolo perfetto di un gruppo che non ha mai smesso di crederci. La sua esultanza racchiude tutto: leadership, appartenenza, fame di vittoria. È il volto dell’impresa, il cuore pulsante di una stagione da tramandare.

Il libro nasce interamente dalla penna dell’autrice e si sviluppa come un viaggio dentro e fuori dal campo: interviste, racconti di spogliatoio, frammenti di vita vissuta sugli spalti e a stretto contatto con quel core team che ha segnato la storia di una società solida, longeva e profondamente identitaria. Capitolo dopo capitolo, il racconto cresce e si arricchisce grazie al prezioso supporto fotografico di Luigi Penna, restituendo tutta l’intensità di un’annata irripetibile.

Stampato tramite Amazon Prime, il volume sarà disponibile per il primo mese a prezzo calmierato attraverso i canali ufficiali del club, con possibilità di ritiro in occasione delle partite. Da metà marzo, invece, sarà acquistabile da tutti sulla piattaforma Amazon.

Non è solo un libro. È una stagione da sfogliare. È una vittoria da ricordare.