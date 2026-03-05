Calcio femminile, l’attaccante Gloria Marinelli ospite di Radio TV Serie A

L’attaccante agnonese Gloria Marinelli sarà ospite questo pomeriggio (5 marzo) di Radio TV Serie A. L’appuntamento è fissato per le ore 15, quando la centravanti del Servette, capolista del massimo campionato femminile svizzero, sarà intervistata in studio dal giornalista Alessandro Rimi.

Nel corso della stagione la calciatrice molisana ha già realizzato 8 reti, contribuendo in maniera decisiva al grande campionato del Servette, guidato da Cristian Toro, attualmente al primo posto in classifica con 9 punti di vantaggio sulla vicecapolista Grasshopper.

Durante l’intervista si parlerà della sua carriera calcistica, dell’esperienza in Svizzera e delle differenze tra il campionato svizzero e quello italiano, oltre alle motivazioni che l’hanno portata a scegliere questa nuova avventura professionale.