“Donne per la pace”, ad Atessa una giornata di incontri, poesia e riflessione

In occasione della giornata internazionale dedicata alle donne, Atessa (Ch) ospiterà l’iniziativa “Donne per la pace”, appuntamento di condivisione e riflessione promosso dall’associazione Dea Pale Aps in collaborazione con Riexperia – Museo dell’Ambiente e dell’Economia Circolare. L’evento si svolgerà l’8 marzo prossimo e coinvolgerà cittadini, associazioni e istituzioni in un percorso simbolico dedicato al rispetto e alla non violenza.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di celebrare la Giornata della Donna non solo come ricorrenza simbolica, ma come occasione concreta per riflettere sul ruolo delle donne nei processi di dialogo, solidarietà e trasformazione sociale. Il messaggio dell’iniziativa è chiaro: donne e uomini insieme, uniti “nella voce e nel cuore”, per promuovere una società più giusta e pacifica.

La giornata prenderà il via alle 14.30 in piazza Benedetti ad Atessa con un raduno aperto a tutti. Sarà un momento partecipativo in cui la parola e la musica diventeranno strumenti di espressione e testimonianza: in programma poesie e canti dedicati alla pace, con l’obiettivo di dare voce a pensieri, emozioni e storie legate al tema della convivenza e della solidarietà. Gli organizzatori dell’iniziativa invitano simbolicamente a indossare il bianco, “colore di luce e di pace”.

Il secondo momento è previsto alle 17 negli spazi del museo Riexperia, dove verrà proiettato il documentario “Nu Guo – Nel nome della madre”, realizzato da Francesca Rosati Freeman e Pio D’Emilia. Il film racconta la cultura dei Mosuo, una comunità dell’Himalaya nota per la sua struttura sociale matrilineare, offrendo uno sguardo originale sul ruolo delle donne nella società e sulle forme alternative di organizzazione familiare e comunitaria.

Conclusione alle 19 sempre a Riexperia con un momento conviviale, con un aperitivo cenato su prenotazione.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Atessa e del sostegno dell’assessorato alla Cultura e dell’assessorato alle Politiche sociali e alle Pari opportunità.

“Donne per la pace” vuole quindi unire linguaggi diversi – poesia, cinema, musica e cibo – per riaffermare il valore della pace come impegno collettivo. Un messaggio che parte dal territorio ma guarda ad una dimensione universale, ricordando come il contributo delle donne sia fondamentale nella costruzione di relazioni più equilibrate e di una società fondata sul rispetto reciproco.