Sorpreso a rubare in un appartamento, georgiano di 35anni finisce dietro le sbarre

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori da parte dei Carabinieri della Compagnia di Campobasso. Nella giornata odierna, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un cittadino georgiano di 35 anni, con numerosi precedenti specifici, sorpreso subito dopo un tentativo di furto in un’abitazione del capoluogo molisano.

Nella mattinata di oggi, l’uomo, agendo insieme a un complice, si è introdotto in un condominio alla ricerca di un appartamento da svaligiare. Il piano è tuttavia fallito grazie alla pronta reazione del proprietario di casa: accortosi del tentativo di effrazione della serratura, l’inquilino ha affrontato i due malviventi mettendoli in fuga e allertando il numero di emergenza 112.

L’equipaggio della Sezione Radiomobile, giunto tempestivamente sul posto, si è posto all’inseguimento di uno dei fuggitivi. L’uomo è stato individuato e bloccato in un terreno incolto poco distante, dove aveva cercato invano di nascondersi tra la vegetazione.

Una volta condotto in caserma, il fermato – senza fissa dimora e di origine georgiane- ha tentato di fornire generalità false per sviare le indagini. Tuttavia, i rilievi foto-dattiloscopici hanno permesso di accertare la reale identità. È così emerso che il 35enne era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Roma, poiché ritenuto responsabile di una lunga serie di furti in abitazione commessi negli anni scorsi in Italia e in altro Paese europei.

L’operazione odierna testimonia l’intensificazione dei controlli sul territorio disposta dall’Arma per garantire elevati standard di sicurezza urbana e rispondere con efficacia alle segnalazioni dei cittadini.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Campobasso a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.