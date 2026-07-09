Dosi di cocaina e cannabis pronte allo spaccio, denunciato un richiedente asilo extracomunitario

Il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Campobasso ha deferito all’Autorità Giudiziaria un uomo responsabile del delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ai sensi dell’art. 73 D.P.R. n. 309/1990. Nell’ambito del…

Il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Campobasso ha deferito all’Autorità Giudiziaria un uomo responsabile del delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ai sensi dell’art. 73 D.P.R. n. 309/1990. Nell’ambito del servizio di controllo del territorio, gli operatori della Squadra Volante hanno intensificato i controlli nel centro cittadino, concentrando l’attenzione su aree recentemente segnalate come potenziali luoghi di spaccio.

È in occasione di tale attività che gli agenti hanno notato un soggetto di nazionalità straniera che stazionava con fare sospetto in una piazza del centro cittadino. Procedendo ad un sommario controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, già suddivisa in involucri pronti per la cessione. L’analisi condotta sulla sostanza da parte della Polizia Scientifica ha consentito di appurare che si trattasse di cocaina e di cannabis.

L’uomo, soggetto straniero e con vari pregiudizi di polizia per reati concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato accompagnato presso gli uffici della locale Questura e denunciato per detenzione ai fini della cessione di sostanza stupefacente.

La posizione dell’indagato è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria per la definizione delle sue responsabilità. In merito alla posizione amministrativa del soggetto, si è constatato che lo stesso è ricorrente avverso il diniego della richiesta di protezione internazionale.