Maria Carlomagno diventa avvocato a Napoli, auguri di cuore da parte di familiari, amici e da l’Eco

Mercoledì 8 luglio, presso la Corte d’Appello di Napoli, la dott.ssa Maria Carlomagno ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense, superando l’Esame di Stato con il punteggio massimo di 150/150 e ricevendo i complimenti della Commissione esaminatrice per l’eccellente risultato.
Il percorso si concluderà con il solenne giuramento, che sarà prestato dinanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, sancendo ufficialmente l’ingresso della dott.ssa Carlomagno nella professione di avvocato.
A Maria, originaria di Agnone, giugono gli auguri più sentiti per un cammino professionale ricco di soddisfazioni da parte dei genitori, familiari e amici tutti, ai quali si uniscono quelli della redazioned e l‘Eco online.