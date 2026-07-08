Trasporta alimenti senza tracciabilità: diecimila euro di sanzione e quattro quintali di carne sotto sequestro

E’ stato sanzionato per violazione degli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di rintracciabilità degli alimenti un operatore del settore alimentare originario della provincia di Napoli, che ha immesso sul mercato prodotti alimentari a base di carne sprovvisti di tutte le informazioni obbligatorie per legge.

Ad esito degli accertamenti condotti dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Isernia unitamente ai Nuclei CC Forestali di Isernia, Forlì del Sannio e Frosolone, sono stati sequestrati circa 400 kg di alimenti a base di carne ed è stata contestata al trasgressore una violazione amministrativa per un importo sanzionatorio di oltre 10.000 euro.

Il risultato operativo conferma l’impegno costante dei Carabinieri Forestali anche per la tutela Agroalimentare, del consumatore e della rintracciabilità dei prodotti alimentari.