Cammino per la Pace “Contro tutte le guerre”, l’appello della Caritas diocesana di Trivento

La Caritas diocesana di Trivento organizza un momento di sensibilizzazione e mobilitazione contro tutte le guerre, un cammino per la pace. L’iniziativa è in programma per lunedì 30 giugno e prenderà avvio alle ore 17 davanti al santuario della Madonna di Canneto, in territorio di Roccavivara, per concludersi presso la sede della Caritas di Trivento in contrada Vivara di Trivento. All’arrivo, intorno alle 19.45 ci saranno delle testimonianze e una preghiera per la pace presieduta da monsignor Camillo Cibotti, vescovo di Isernia-Venafro e Trivento.

Il percorso della marcia è di 7,5 chilometri, ma ciascun partecipante è libero di percorrere la distanza che ritiene più adatta alle proprie forze. «Il “Cammino per la Pace” è un’iniziativa che promuove un impegno personale e collettivo. – spiegano da Caritas Trivento – È previsto che i partecipanti non indossino simboli, bandiere o altri segni distintivi, al fine di favorire un’espressione di unità e solidarietà. Le associazioni e i gruppi organizzati possono aderire inviando un comunicato».

Assistenza lungo il percorso:

Durante il cammino, mezzi di supporto seguiranno il gruppo per garantire assistenza a chiunque ne abbia bisogno.



Appello agli esercizi commerciali:

Invitiamo tutti gli esercizi commerciali della diocesi e anche di altre località, a sospendere temporaneamente l’attività dalle 17:30 alle 17:40, in segno di lutto e solidarietà per le vittime delle guerre. Chi lo desidera può stampare ed esporre l’avviso qui accanto per i propri clienti.

Chi intende aderire è pregato di esporre l’allegato cartello e comunicarlo inviando un’email all’indirizzo: caritastrivento@gmail.com.

Recupero delle automobili:

Per i partecipanti che si sposteranno in auto, sarà nostra cura organizzare il recupero dei veicoli al punto di partenza.