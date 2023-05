Campagna “Io per lei”: Telethon chiama, Poggio Sannita risponde presente

Il gruppo dei volontari Telethon di Poggio Sannita aderisce alla campagna di Fondazione Telethon “Io per lei” per celebrare le mamme “rare”. Sabato 6 e domenica 7 maggio tornano i Cuori di biscotto di Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, uno degli slogan della manifestazione: “La ricerca dona speranza”. A Poggio Sannita in piazza XVII Aprile, nel corso del week end sarà allestito il consueto banchetto, aperto dalle 10 alle 20.

Fondazione Telethon nata 32 anni fa, proprio dall’appello di un gruppo di mamme della Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM), è da sempre un’impresa formata da tutti noi per rispondere all’appello di chi lotta contro una malattia genetica rara, finanziando la migliore ricerca scientifica per dare risposte concrete ai pazienti. La ricerca per sviluppare terapie efficaci in grado di migliorare radicalmente la qualità di vita dei pazienti, per identificare malattie tanto rare quanto sconosciute e avvicinarci ogni giorno di più a una cura.

In tutta Italia sarà possibile trovare oltre duemila punti di raccolta con circa cinquemila volontari di Fondazione Telethon. Tra di essi un nutrito gruppo di volontari di Poggio Sannita, che grazie al loro rinnovato impegno, allestiscono il tradizionale banchetto, presente in paese dal 2008. Da un paio d’anni le vendite dei prodotti griffati Telethon si è allargato anche ai paesi limitrofi a cominciare da Agnone cpresso il negozio “DolcIdee” ed il punto di raccolta fondi alto molisano, grazie alla sensibilità dei cittadini, si è sempre segnalato fra i più generosi in regione.

Quest’anno i volontari si stanno già da qualche giorno impegnando con disponibilità ed entusiasmo per la buona riuscita dell’evento, con l’auspicio che tutti contribuiscano, secondo le proprie possibilità, a sostenere Telethon e la ricerca.