Campionati delle Scienze naturali, studentesse molisane qualificate alla fase finale nazionale

L’ISIS “Majorana-Fascitelli” di Isernia annuncia la qualificazione di due sue studentesse, Chiara Paiano e Diletta Visco, alla fase nazionale dei Campionati delle Scienze Naturali 2025, promossi dal Ministero dell’Istruzione e organizzati dall’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali (ANISN).

Chiara Paiano e Diletta Visco, entrambe alunne della classe IV G del Liceo Scientifico, si sono classificate prime a livello regionale rispettivamente nella categoria Triennio Scienze della Terra e Triennio Biologia, conquistando così l’accesso alla fase nazionale della competizione. Le prove finali si svolgeranno il 9 e 10 maggio ad Assisi, presso il Convitto Nazionale “Principe di Napoli”, e vedranno confrontarsi i migliori studenti d’Italia nelle discipline scientifiche.

Un traguardo importante che premia il talento, l’impegno e la passione per le Scienze Naturali delle due studentesse, e che conferma ancora una volta la qualità della proposta formativa dell’ISIS “Majorana-Fascitelli”. A Chiara e Diletta vanno i complimenti della Dirigenza scolastica, dei docenti e di tutta la comunità scolastica, insieme a un grande in bocca al lupo per la prossima sfida nazionale.