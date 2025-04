Si buttò in mare per salvare un capriolo, al giovane Samuel Massa l’onorificenza di “Alfiere della Repubblica”

Fossacesia si stringe intorno a Samuel Massa, il giovane eroe di 14 anni che, con coraggio e prontezza, ha salvato un capriolo ferito finito in mare. Per il suo gesto altruista e di grande valore umano, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito a Samuel l’ambito riconoscimento di “Alfiere della Repubblica” nell’ambito del programma annuale che premia i giovani che si distinguono per atti di solidarietà, impegno sociale e civico.

Il fatto si è svolto il 25 luglio 2023, quando Samuel, insieme a un amico, ha assistito all’incidente di un capriolo investito da un’auto. Dopo essere stato sbalzato in mare, l’animale era in difficoltà. Nonostante il pericolo, Samuel non ha esitato a gettarsi in mare per soccorrere il capriolo, riuscendo a trarlo in salvo e a metterlo in sicurezza, affidandolo poi alle autorità competenti. Un atto di coraggio che esprime rispetto per ogni forma di vita e che non è passato inosservato.

Il riconoscimento di “Alfiere della Repubblica” rientra tra le onorificenze conferite dal Presidente della Repubblica a giovani che, attraverso azioni individuali o collettive, contribuiscono al miglioramento della società. In questa edizione, Samuel Massa è uno dei 29 giovani insigniti, scelti per il loro impegno e la loro capacità di affrontare le sfide del nostro tempo, sia sociali che ambientali.

Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha espresso il più sentito compiacimento per il riconoscimento ricevuto dal giovane Samuel, sottolineando come questo premio rappresenti non solo un importante traguardo personale per lui, ma anche un motivo di orgoglio per Fossacesia. “Un gesto straordinario che dimostra il grande valore umano di Samuel. Questo premio è un riconoscimento che arricchisce tutta la nostra città, e siamo fieri di poter dire che Samuel è uno di noi. Il suo coraggio e la sua prontezza sono un esempio per tutti noi, giovani e meno giovani.”

Nel marzo 2024, in seguito a questo gesto eroico, Samuel è stato accolto in una cerimonia ufficiale presso la Sala del Consiglio Comunale di Fossacesia. Durante l’incontro, il sindaco ha avuto l’opportunità di esprimere direttamente la sua gratitudine e quella dell’intera città per l’esempio di coraggio e solidarietà offerto da Samuel. In quell’occasione, il sindaco Di Giuseppantonio ha consegnato a Samuel un attestato con la seguente motivazione: “L’Amministrazione comunale di Fossacesia a Samuel Massa con stima e riconoscenza per il coraggio e l’altruismo dimostrati nel salvataggio in mare di un capriolo in difficoltà, a testimonianza di grande generosità e altruismo.”

Con questo premio, Samuel si unisce agli altri “Alfieri della Repubblica”, i cui atti di generosità e impegno contribuiscono a costruire una società più consapevole, inclusiva e rispettosa delle sfide che ci attendono. La sua storia di coraggio è una testimonianza di come anche un giovane possa fare la differenza.

Samuel MASSA, 25/7/2009, residente a Fossacesia (CH) – Per la prontezza con cui ha affrontato il pericolo salvando un capriolo ferito, che era finito in mare. Un gesto coraggioso che esprime rispetto per ogni forma di vita. Questo si legge nel comunicato del Quirinale dedicato ai nuovi Alfieri della Repubblica.