Campo d’arma interforze Finanza e Alpini: gli allievi marescialli impegnati in discipline militari

Domani, 19 settembre, al termine di un intenso ciclo addestrativo svolto in collaborazione con gli istruttori del 9° Reggimento Alpini, si concluderanno le esercitazioni esterne che hanno visto impegnati 1257 allievi marescialli del primo anno di studi della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.

Nel corso delle 4 settimane dedicate al “campo d’arma”, gli allievi, a rotazione, si sono cimentati in diverse discipline, con l’obiettivo di acquisire ulteriori competenze militari e professionali sia in termini di hard skill (capacità militari tattiche di base e tecniche di polizia) che di soft skill (capacità relazionali, di regolazione emotiva, spirito di adattamento, etc.), nonché nozioni sulle procedure di intervento in caso di pubblica calamità. In tale contesto operativo, molto importanti sono state le attività di protezione civile e allestimento campo.

Nell’ultima giornata è previsto lo svolgimento di un’esercitazione finale che sarà condotta in quattro fasi:

– la prima presso la Caserma “M.O.V.M. Vincenzo Giudice” (sede della Scuola Ispettori e Sovrintendenti) con l’inaugurazione della palestra addestrativa per il movimento e combattimento nei centri abitati “Mazer House”;

– la seconda presso la caserma “G. Pasquali” (sede del 9° Reggimento Alpini) per la dimostrazione di tecniche alpinistiche e abilità ginnico sportive militari;

– la terza presso l’area addestrativa di Forcella – Manzano (Aq) per lo svolgimento dell’atto tattico della Squadra fucilieri in attacco;

– l’ultima presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti per l’esecuzione delle fasi conclusive dell’esercitazione e della cerimonia di premiazione del Trofeo “Mar. Magg. M.O.V.M. Vincenzo Giudice”, competizione tra team selezionati rappresentativi delle compagnie del 96° Corso “Brennero III”, che avrà luogo alle ore 16 nella piazza d’armi della Scuola alla presenza del Comandante della Scuola, Gen. D. Gabriele Failla, dell’Ufficiale di Divisione dell’Esercito Addetto al Comando Generale, Gen. D. E.I. Gaetano Lunardo, e delle Autorità militari di riferimento.

L’ambito Trofeo “Mar. Magg. M.O.V.M. Vincenzo Giudice” viene annualmente assegnato al team che acquisisce il maggior risultato nelle diverse discipline che caratterizzano l’addestramento militare.