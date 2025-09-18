Controllo di vicinato, sottoscritto protocollo d’intesa in Prefettura a Chieti

Si è tenuta in data odierna, presso la Prefettura di Chieti, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Gaetano Cupello, alla quale hanno partecipato il Presidente della Provincia, Menna, il Questore di Chieti, Marseglia, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Col. Di Caro e Col. Otranto e l’Ass. Pantalone per il Comune di Chieti.

In occasione della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica è stato, tra l’altro, sottoscritto il Protocollo d’intesa per la gestione del “Controllo di Vicinato” tra il Prefetto, ed il Sindaco del Comune di Torrevecchia Teatina, Seccia, con l’adesione dei Responsabili delle Forze dell’Ordine

Con tale atto, che si inserisce nell’alveo degli strumenti di promozione della sicurezza partecipata, verrà valorizzato il sostegno fornito dai cittadini alle Forze dell’ordine nell’attività, di esclusiva competenza di queste ultime, di prevenzione di illeciti che impattano sulla sicurezza pubblica e nell’ individuazione di eventuali situazioni di criticità.

La collaborazione fornita dai cittadini, lungi dal legittimare forme di autotutela, favorirà la coesione sociale, la cooperazione tra istituzioni dello Stato ed Amministrazione comunale e la percezione di sicurezza degli abitanti.

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha, inoltre, esaminato gli aspetti di sicurezza connessi alle manifestazioni “Notte Gialla del Commercio”, che si terrà il prossimo sabato a Chieti Scalo ed agli eventi ricompresi nelle celebrazioni della festività di “San Michele Arcangelo” nel Comune di Vasto, dal 23 al 30 settembre prossimi, disponendo idonei servizi di vigilanza.