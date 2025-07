Campo sportivo intitolato a Danilo Sabatino, Di Lucente: «Sport pilastro fondamentale per la rinascita delle aree interne»

«Oggi a Pescolanciano abbiamo vissuto un momento di grande emozione e significato: l’inaugurazione del nuovo campo sportivo intitolato a Danilo Sabatino, un giovane che ha lasciato un segno profondo nella sua comunità grazie alla passione autentica per lo sport e alla capacità di coinvolgere tanti ragazzi con il suo entusiasmo».

Così il vicepresidente della Regione Molise, l’assessore Andrea Di Lucente, che insieme ad altri amministratori ha tenuto a battesimo l’opera pubblica appena restituita alla comunità di Pescolanciano.

«Questa struttura, realizzata con fondi regionali, non è solo un luogo dove si gioca a calcio: è uno spazio di comunità, di crescita, di educazione e di aggregazione, soprattutto per le nuove generazioni. – ha continuato Di Lucente – Come Vicepresidente della Regione e Assessore allo Sviluppo Economico, credo fermamente che lo sport sia un pilastro fondamentale per la rinascita delle aree interne: crea legami, promuove stili di vita sani e restituisce centralità a territori troppo spesso trascurati».

«Desidero ringraziare il mio amico Sindaco Manolo Sacco, il Vicesindaco Antonio Padula, l’Assessore Caldararo Gianfranco e tutta l’amministrazione comunale. – ha chiuso Di Lucente – Un plauso particolare va all’associazione ASD Pescolanciano e al Circolo Sociale “New Generation” per l’eccellente organizzazione e la perfetta riuscita della splendida giornata odierna».