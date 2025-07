Fiamme lungo la ferrovia, circolazione interrotta per ore: squadre di Vigili del fuoco anche dal Chietino

Alle ore 22 45 circa di domenica i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso sono intervenuti in località Riovivo di Termoli per incendio vegetazione che ha riguardato il costone soprastante coinvolgendo la linea ferroviaria adriatica, la cui circolazione è stata interrotta fino alle ore 2 circa, arrivando a lambire alcune attività commerciali ed edifici di civile abitazione con accesso da Via Corsica.

Sul posto sono intervenute due squadre del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli, una del distaccamento di Santa Croce e una del distaccamento di Vasto del Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti. L’intervento è valso ad evitare il coinvolgimento di edifici. Sul posto anche personale della Polizia di Stato, del Comune di Termoli, di Rete Ferroviaria Italiana e squadre del servizio regionale antincendio inviate dalla sala operativa della protezione civile della Regione Molise.