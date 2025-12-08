Cani da caccia bloccati sulle rocce, tratti in salvo dai Vigili del fuoco

Nel territorio di Conca Casale, in una zona particolarmente impervia, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per il recupero di due cani dispersi. Il primo animale era stato individuato e recuperato nella serata di ieri. Il secondo cane, localizzato tramite collare GPS, si trovava bloccato su una cengia.

A causa delle condizioni orografiche e dell’impossibilità di impiego dell’elicottero, il personale ha raggiunto l’area a piedi, dopo circa un’ora di avvicinamento.

Successivamente un operatore ha effettuato una calata di circa 60 metri, ha imbracato l’animale e ne ha proceduto al recupero in sicurezza.