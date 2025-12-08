In giro con un coltello senza giustificato motivo, denunciato per porto abusivo di arma

Nel corso di questo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Termoli hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori e di quelli connessi con l’uso di sostanze stupefacenti, nonché alle violazioni al codice della strada.

Durante il servizio, che ha visto impegnate varie pattuglie della Compagnia Carabinieri di Termoli nell’arco notturno tra venerdì e sabato scorso, sono stati fermati e controllati 87 veicoli e nel contesto identificate 127 persone. Di queste tre sono state sottoposte a perquisizione, due con esito positivo: uno dei soggetti è infatti stato trovato in possesso di un coltello e per questo denunciato in stato di libertà per porto abusivo di arma mentre un altro è risultato in possesso di una dose di cocaina (0,25 grammi) e per questo segnalato alla Prefettura come assuntore ai sensi dell’art. 75 DPR 309/1990.

Sono state inoltre elevate cinque contravvenzioni per infrazioni al codice della strada per un valore di oltre 5.500 euro, una delle quali ha anche comportato per il trasgressore il ritiro della patente di guida.

L’attività in questione si inserisce nel più ampio quadro dei servizi giornalieri di contrasto ai fenomeni criminali più diffusi e conferma la massima attenzione dell’Arma locale nel controllo del territorio.