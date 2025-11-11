Cantieri infiniti sulla A14, riunione in Prefettura: sospensione programmata in vista delle festività

Presso la Prefettura di Chieti, si è tenuta una riunione presieduta dal Prefetto Gaetano Cupello, al fine di esaminare la situazione del tratto stradale dell’autostrada A14 ricadente nell’ambito della provincia di Chieti, con particolare riguardo ai cantieri attualmente insistenti sul medesimo segmento viario, della lunghezza di circa 76 chilometri.

Alla riunione hanno partecipato il Comandante della Polizia Stradale – Sezione di Chieti ed i rappresentanti della Provincia di Chieti, della Questura, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, del Centro Operativo Autostradale (COA) Pescara Nord, nonché di ANAS e di Autostrade per l’Italia SpA.

Il Prefetto, in apertura, ha richiamato l’attenzione di Autostrade per l’Italia, quale Gestore dell’arteria viaria, sulle eventuali ricadute che le cantierizzazioni in atto potrebbero comportare sulla sicurezza della circolazione, soprattutto in considerazione della lunghezza dei tratti interessati da restringimenti di carreggiata.

I rappresentanti di Autostrade per l’Italia, in riscontro a quanto evidenziato dal Prefetto di Chieti, hanno comunicato che gli attuali cantieri resteranno sospesi in concomitanza con le principali, prossime festività, ed in particolare dal 4 al 9 dicembre p.v. e dal 17 dicembre al 7 gennaio p.v. e che, in caso di eventuali condizioni meteorologiche avverse, il gestore sarà in grado di procedere alla riconfigurazione o sospensione dei cantieri con un anticipo di 72 ore rispetto all’evento.

Inoltre, nel recepire le sollecitazioni del Prefetto, Autostrade per l’Italia SpA si è impegnata ad incrementare al massimo possibile le attività di lavorazione nei cantieri esistenti, al fine di accelerare la conclusione delle opere, con conseguente riduzione dei disagi per la circolazione stradale.

La tematica verrà aggiornata all’esito del Tavolo tecnico con i competenti Organismi preannunciato da Autostrade per l’Italia SpA.