È in corso un intervento di soccorso, da parte del personale dei Vigili del fuoco di Campobasso, per trarre in salvo due caprioli rimasti intrappolati nel canale di alimentazione della centrale elettrica di Petrella Tifernina. Sul posto i Vigili del Fuoco e I Carabinieri forestali e i tecnici Enel. I Vigili del fuoco stanno intervenendo con le unità di soccorso fluviale.

SEGUONO AGGIORNAMENTI