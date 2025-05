Una famiglia su cinque possiede un’arma da fuoco, secondo il Pd «sono troppe» e propone una stretta liberticida

«Ci sono troppe armi in giro e il Pd vuole dire basta ad una situazione che è drammatica». Con due proposte di legge il Partito democratico si schiera contro un uso indiscriminato di armi da taglio e da fuoco. Alla Camera i dem hanno depositato una Pdl per disciplinare la «vendita di armi e coltelli a minori e misure di prevenzione». Al Senato hanno rilanciato una Ddl in materia di «controlli sulla detenzione di armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d’armi». Gli esponenti dem, però, premettono: «La risposta non è mai lo strumento penale. Noi abbiamo affrontato questo tema dal punto di vista della prevenzione e dell’educazione».

Di armi da fuoco si occupa invece il Ddl presentato dal senatore Walter Verini e sottoscritto anche dai Iv, Avs e M5s. «Secondo la Polizia, non è possibile quantificare la platea di meri detentori di armi in Italia. Ormai sono molte le risse, anche tra vicini, che sfociano in tragedia a causa della presenza di armi da fuoco», spiega il senatore dem.

«Questo tipo di allarme viene dalle forze di sicurezza, noi cerchiamo non di reagire secondo emotività ma di trasformare queste ansie in una Pdl – ha spiegato il senatore Pd Filippo Sensi-. Secondo alcuni dati si parla di 5 milioni di armi in giro per il Paese; un italiano su 10, 1 famiglia su 5 possiede un’arma. Dobbiamo anche capire perché un ragazzino va in giro con un coltello. E’ uno status symbol? Torniamo al ‘600? Si dice, così mi sento più sicuro. Ma è il contrario, con il coltello sei più esposto».

«Come ha ricordato la giurisprudenza più recente, non esiste un diritto assoluto alla detenzione di armi: esiste invece il dovere dello Stato di prevenire ogni rischio. – spiega Debora Serracchiani, responsabile nazionale Giustizia del Partito Democratico – E noi vogliamo che lo Stato si assuma questo dovere, con serietà. Insieme a questa proposta, abbiamo ricordato anche quella incardinata al Senato a prima firma Verini, sull’uso delle armi a fini privati. Anche qui tanta prevenzione».

