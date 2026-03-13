Carabinieri Forestali, la tenente Emidia Santini promossa al grado di capitano

Si è tenuta presso la sede del Gruppo Carabinieri Forestale dell’Aquila, la cerimonia in occasione della promozione al grado di Capitano per il Tenente Emidia Santini, Comandante del Nucleo Investigativo Ambientale Agroalimentare e Forestale dell’Aquila. Il Colonnello Nicolò…

Si è tenuta presso la sede del Gruppo Carabinieri Forestale dell’Aquila, la cerimonia in occasione della promozione al grado di Capitano per il Tenente Emidia Santini, Comandante del Nucleo Investigativo Ambientale Agroalimentare e Forestale dell’Aquila.

Il Colonnello Nicolò Giordano, Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale dell’Aquila, ha notificato il provvedimento ministeriale al Capitano Emidia Santini, che ha simbolicamente ricevuto le tre stelle che contraddistinguono il grado di Capitano.

La Capitano Emidia Santini, originaria della provincia di Ascoli Piceno, proviene dai ruoli ispettori del Corpo Forestale dello Stato ed è transitata dal 2017 nell’Arma dei Carabinieri. Ha prestato servizio come Comandante di Stazione CC Forestale in provincia di Pesaro e Urbino e, per alcuni mesi, come Comandante del Nucleo Carabinieri Forestale di Ascoli Piceno dove, nel frattempo, ha vinto il concorso da Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, nel Ruolo Forestale.

Con l’Arma dei Carabinieri si è specializzata nel settore della neve e previsioni delle valanghe, ottenendo la qualifica di “Esperto neve e valanghe” presso il Centro Carabinieri di Addestramento Alpino di Selva di Val Gardena.

È in possesso di due lauree (Triennale e Specialistica) in Scienze Forestali ed Ambientali, conseguite rispettivamente presso l’Università Politecnica delle Marche e l’Università degli Studi di Padova, un dottorato di ricerca in “Gestione dei sistemi collinari e montani” (anch’esso conseguito presso l’Università Politecnica delle Marche) ed un master di II livello in “Conservazione della Biodiversità e Contrasto dei crimini ambientali” (conseguito presso l’Università degli Studi della Tuscia). Dopo due anni di corso alla Scuola Ufficiali, a settembre ha assunto il comando del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale, all’interno del Gruppo Carabinieri Forestale di L’Aquila, vasto territorio che comprende 19 nuclei ed il parco regionale Sirente Velino, oltre ai Parchi Nazionali Abruzzo Lazio e Molise, Gran Sasso e Monti della Laga e Maiella.

Il Comandante del Gruppo nell’auspicare all’ufficiale una carriera ricca di soddisfazioni, ha rammentato la necessità di un impegno continuo e appassionato in difesa del territorio abruzzese, straordinariamente ricco dal punto di vista ambientale .