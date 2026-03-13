Carabinieri: il generale Feroce consegna un elogio al maresciallo ordinario Giovanni Bertone

Il Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, Generale di Brigata Gianluca Feroce, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di L’Aquila. Il Comandante Provinciale, Colonnello Salvatore Del Campo, ha accolto l’Ufficiale Generale nella caserma di viale Beato…

Il Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, Generale di Brigata Gianluca Feroce, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di L’Aquila. Il Comandante Provinciale, Colonnello Salvatore Del Campo, ha accolto l’Ufficiale Generale nella caserma di viale Beato Cesidio, intitolata al “Vice Brigadiere M.A.V.M. Dante Giovanni Iafolla”, unitamente agli Ufficiali e ad una rappresentanza dei Carabinieri del Comando Provinciale, dei reparti specializzati presenti nella provincia aquilana e degli appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri ed all’Associazione Nazionale Forestali.

Nel corso dell’incontro, il Comandante della Legione ha avuto modo di approfondire le peculiarità della provincia aquilana sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, fissando gli obiettivi prioritari dell’azione dell’Arma: prossimità al cittadino, controllo del territorio, contrasto ai fenomeni delinquenziali che suscitano maggiore allarme sociale.

Il Generale Gianluca Feroce non ha mancato di rivolgere parole di apprezzamento alle donne e agli uomini dell’Arma aquilana per l’impegno quotidianamente profuso nel servizio e per i risultati conseguiti, sottolineando l’importanza di “fare squadra”.

Particolarmente significativo è stato il momento in cui il Comandante della Legione ha consegnato un elogio al Maresciallo Ordinario Giovanni Bertone, attualmente in forza alla Stazione Carabinieri di L’Aquila, distintosi nell’attività di servizio nel suo precedente incarico presso il 6° Battaglione Carabinieri “Toscana” di Firenze.

Prima di fare rientro a Chieti, sede della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, il Generale Gianluca Feroce ha visitato la Stazione Carabinieri di L’Aquila, dove ha esortato i Carabinieri più giovani a fare tesoro degli insegnamenti dei colleghi più esperti e sottolineato come sia preciso dovere di ogni Carabiniere profondere sempre il massimo impegno nello svolgimento dei delicati compiti istituzionali, a garanzia e tutela delle comunità affidate all’Arma dei Carabinieri.