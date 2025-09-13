Carabinieri: il capitano Genovese assume il comando della compagnia di Agnone

Questa mattina, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, il Comandante Provinciale, Colonello Fabrizio Coppolino, ha dato il benvenuto ai nuovi Ufficiali neo giunti, il Capitano Matteo Genovese quale Comandate della Compagnia Carabinieri di Agnone ed il Tenente Fabio Sartuccio Comandante del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo.

Il capitano Genovese, comandante di Agnone

Di seguito i rispettivi profili:

Il Capitano Matteo Genovese, classe 1997, di Civitavecchia (RM), subentra al Magg. Evangelista al Comando della Compagnia di Agnone. Si arruola appena sedicenne, frequentando l’ultimo triennio del Liceo presso la Scuola Militare “Teulié” di Milano, dove consegue la maturità scientifica. Prosegue la formazione presso l’Accademia Militare di Modena, terminandola alla Scuola Ufficiali di Roma, dove consegue la laurea magistrale in Giurisprudenza. Prima di giungere in Molise, ha ricoperto incarichi di comando, prima nella linea addestrativa dell’Arma, al Comando di plotone di Allievi Carabinieri della nuova Scuola di Taranto e, dal settembre 2023, al vertice del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Genova San Martino, cimentandosi in attività operative di contrasto al traffico di stupefacenti e alle truffe in danno di anziani, fenomeni particolarmente incidenti nel capoluogo ligure.

Il tenente Sartuccio, proveniente dall’Esercito

Il Tenente Fabio SARTUCCIO, 40 anni, originario della provincia di Benevento, ha conseguito nel luglio 2004 il diploma di Perito Tecnico Industriale e, dopo un quinquennio di servizio militare prestato in qualità di Volontario in Ferma Prefissata nell’Esercito Italiano, a settembre 2011 è stato ammesso al 1° Corso Triennale per Allievi Marescialli dei Carabinieri. Laureato in Scienze Giuridiche della Sicurezza, terminato il corso nell’agosto 2014 ed è stato destinato nella Capitale presso la Stazione Carabinieri di Roma-Flaminia in qualità di Maresciallo addetto alla Stazione. Nel 2016 ha conseguito il Master di 1° Livello in Studi Internazionali e nel 2017 la Laurea in Giurisprudenza. Dall’ottobre 2018 è stato impiegato presso la Compagnia CC Roma Trionfale quale Maresciallo addetto al Nucleo Operativo.

Dal mese di dicembre 2020 ad agosto 2022 è stato ammesso a frequentare il 3° Corso Applicativo Biennale Ruolo Normale dell’Arma dei Carabinieri, al termine del quale nel mese di settembre 2022 è stato destinato alla Compagnia CC di Vittoria quale Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile e, da questo settembre, ha assunto l’incarico presso il Comando Provinciale CC di Isernia quale Comandante del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo.

Inoltre, ulteriori saluti sono stati riservati a nuovi sei militari che si aggiungono ad altri già assegnati all’inizio della stagione estiva. Sono previsti comunque ulteriori rinforzi, che consentiranno un maggiore controllo del territorio al fine di garantire più sicurezza ai cittadini.