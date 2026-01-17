Carabinieri: il comandante generale Luongo in visita al comando provinciale de L’Aquila

L’Aquila – Questa mattina il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo D’Armata Salvatore Luongo, accompagnato dal Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, Generale di Brigata Gianluca Feroce, ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di L’Aquila.

Nella caserma di via Beato Cesidio, intitolata al Vice Brigadiere M.A.V.M. Dante Giovanni Iafolla, il Generale Luongo ha incontrato una folta rappresentanza dei Carabinieri del Comando Provinciale, dei reparti specializzati presenti nella provincia aquilana, i rappresentanti delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari e gli appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri ed all’Associazione Nazionale Forestali.

Il Vertice dell’Arma, presente in città in occasione della cerimonia di inaugurazione “L’Aquila 2026 – Capitale italiana della Cultura”, dopo aver rivolto parole di gratitudine per il servizio svolto ogni giorno con abnegazione dalle donne e dagli uomini dell’Arma aquilana, ha sottolineato l’importanza di saper guardare al futuro ed alle sfide che il cambiamento della società impone all’Istituzione, proseguendo nel solco dei valori storici che, da sempre, contraddistinguono l’animo del Carabiniere.

In particolare, citando significativamente il Generale di Corpo D’Armata M.O.V.C. Carlo Alberto Dalla Chiesa, che soleva affermare “un Carabiniere non si distingue per quello che fa, ma per quello che è”, il Generale Luongo ha concluso soffermandosi sull’agire del Carabiniere, ovvero sulla capacita di ascoltare con empatia i cittadini e fornire risposte concrete a chi si rivolge all’Arma.