Incidente nei campi tra Carovilli e Miranda, muore un uomo di 55 anni

Incidente nei campi in contrada San Leo, Tra Carovilli e Miranda, muore un uomo di 55 anni. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, sabato 17 gennaio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Isernia, i carabinieri di Agnone e il 118. Inutili purtroppo i soccorsi. L’uomo, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, con il suo mezzo è caduto in una scarpata per alcuni metri. E’ quanto riporta il sito della Tgr Molise.

