Carabinieri: il generale Feroce in visita al comando provinciale de L’Aquila

Si è da poco conclusa la visita di saluto al Comando Provinciale Carabinieri di L’Aquila del Generale di Brigata Gianluca Feroce, che il 12 settembre scorso ha assunto il comando della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”.

La visita nella città capoluogo di regione dell’Ufficiale Generale è stata l’occasione per incontrare il Prefetto dell’Aquila, Dottor Giancarlo Di Vincenzo, sotto la cui sinergica azione di coordinamento l’Arma aquilana concorre con le altre Forze di Polizia nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Sindaco di L’Aquila, Dottor Pierluigi Biondi, il Presidente del Tribunale per i Minorenni, Dottoressa Cecilia Angrisano, ed il Procuratore Distrettuale della Repubblica, Dottor Alberto Sgambati.

Il Generale Feroce, ricevuto nella caserma di via Beato Cesidio dal Comandante Provinciale, Colonnello Salvatore Del Campo, ha incontrato una rappresentanza dei Carabinieri del Comando Provinciale, dei reparti specializzati presenti nella provincia aquilana e gli appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri ed all’Associazione Nazionale Forestali.

L’alto Ufficiale, dopo aver riportato le parole di apprezzamento nei confronti dell’Arma ricevute negli incontri con le autorità, ha sottolineato come sia preciso dovere di ogni carabiniere profondere il massimo impegno nel quotidiano per continuare a meritare la fiducia della cittadinanza e delle istituzioni.

Nel porre l’attenzione, in particolare, sull’azione di contrasto alla violenza di genere, ai reati da “codice rosso” o comunque perpetrati in danno delle fasce più deboli della popolazione, il Generale Feroce ha enfatizzato la necessità che ogni appartenente all’Arma orienti il proprio agire non solo alla professionalità ed alla serietà, ma anche e soprattutto all’umanità, con l’obiettivo di assicurare alla cittadinanza quella vicinanza che da oltre 200 anni contraddistingue l’operato del Carabiniere.