    • Carabinieri: il generale Feroce incontra il Prefetto della provincia di Isernia

    Pubblicato il

    Il Prefetto di Isernia, Giuseppe Montella, ha ricevuto, presso la sede del Palazzo di Governo, il Generale di Brigata Gianluca Feroce, nuovo Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo-Molise”.

    L’incontro, cordiale e costruttivo, si è svolto in un clima di massima concretezza e di condivisione delle attività programmatiche, con particolare riguardo alle azioni a tutela dell’ordine e della sicurezza del territorio della nostra provincia.

    Il Prefetto Montella, nel plaudire alla lodevole esperienza professionale raggiunta dal Generale e formulargli i migliori auguri di buon lavoro, ha espresso sincere parole di ringraziamento per l’elevata competenza e il prezioso contributo fornito dagli uomini dell’Arma, rinnovando il reciproco impegno e collaborazione, nell’ottica di garantire un costante presidio di legalità e sicurezza.

