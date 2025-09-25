«Non vogliamo chiudere nessuna struttura, ma riconvertirla per offrire maggiori servizi ai cittadini. Così com’è oggi il Caracciolo non garantisce queste prestazioni, perciò puntiamo a riorganizzarlo e riconvertirlo affinché possa rispondere alle esigenze del territorio». Lo ha detto ai microfoni della Tgr Molise il commissario alla Sanità della Regione Molise, Marco Bonamico.
Sanità, commissario Marco Bonamico conferma: “L’ospedale Caracciolo sarà riconvertito” (video)
