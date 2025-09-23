Carabinieri: il generale Feroce ricevuto dal presidente del Consiglio regionale Pallante

«Ieri mattina a Palazzo D’Aimmo ho avuto il piacere di accogliere il Generale di Brigata Gianluca Feroce, nuovo Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise». Così il presidente del Consiglio regionale del Molise, Quintino Pallante.

«Un incontro cordiale, durante il quale ho formulato al Generale gli auguri di buon lavoro, rimarcando il ruolo centrale che l’Arma dei Carabinieri riveste come presidio di sicurezza e punto di riferimento per le nostre comunità. – va avanti Pallante – Abbiamo condiviso l’impegno a rafforzare la collaborazione istituzionale e a mantenere un dialogo costante nell’interesse del Molise e dei suoi cittadini».