Carabinieri: il generale Neosi in visita ai comandi stazione dell’Alto Vastese

Il generale di brigata Antonino Neosi, comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, è atteso in visita, nella mattinata di domani, presso i comandi stazione dell’Alto Vastese, in particolare a Castiglione Messer Marino e Schiavi di Abruzzo. L’alto ufficiale incontrerà i comandanti di stazione e il personale in servizio, nonché i sindaci dei Comuni interessati.

Il generale di brigata Gianluca Feroce in arrivo al comando della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise

La visita del generale Neosi ai comandi stazioni periferici del Chietino sarà tra gli ultimi impegni istituzionali al comando della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise. Stando alle indiscrezioni, infatti, l’alto ufficiale assumerà, già nei prossimi giorni, il comando di una scuola sottufficiali dell’Arma. Al suo posto, al comando della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, è atteso il generale di brigata Gianluca Feroce, attuale Comandante della 2ª Brigata Mobile Carabinieri, incarico che ricopre dal 19 settembre 2023. In precedenza, ha anche ricoperto il ruolo di Comandante Provinciale dei Carabinieri a Genova. Il generale Feroce ha trascorso gran parte della carriera nel 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, dove tra l’altro ha comandato il Battaglione, ed il GIS, unità d’élite dell’Arma.