Torneo delle Regioni, il Molise scommette su Riccardo Colato alla sua terza convocazione consecutiva

Per il terzo anno consecutivo, Riccardo Colato – giovane promessa di Agnone classe 2006 – si prepara a calcare i prestigiosi campi del Torneo delle Regioni, in programma in Sicilia dall’11 al 18 aprile.

Colato vestirà la maglia della rappresentativa juniores del Molise, guidata dal tecnico Ciccio Caruso, e affronterà nel girone C avversarie di spessore come Calabria, Puglia e Liguria.

Figlio d’arte – suo padre è stato centravanti dell’Olympia negli anni ’90 – Riccardo è ormai una certezza per il calcio giovanile molisano. Considerato uno degli elementi di punta del gruppo, debutterà sabato 12 aprile allo stadio di Rosolini (Siracusa) contro la Calabria (ore 17).

Dopo un avvio di stagione nel campionato di Eccellenza con la maglia del Venafro, il giovane attaccante è tornato a vestire i colori granata dell’Olympia Agnonese, contribuendo in modo decisivo alla salvezza della squadra di Claudio Bonomi, ora imbattuta da ben 11 giornate.

Velocità, dribbling e il suo marchio di fabbrica – il tiro a giro – fanno di Colato una vera e propria arma in più su cui mister Caruso punta forte per scrivere un nuovo capitolo nella storia del Molise al 61° Torneo delle Regioni. L’obiettivo è chiaro: passare il turno ed essere protagonisti.

Il programma degli incontri dell juniores:

Sabato 12 aprile: Calabria – Molise (ore 17 – Stadio Salvatore Consales di Rosoloni – Siracusa)

Domenica 13 aprile: Molise – Puglia (ore 17 – Stadio comunale di Pozzallo – Ragusa)

Lunedì 16 aprile: Liguria – Molise (ore 17 – Stadio Ivan Tuccitto di Cassibile – Siracusa)

Quarti di finale: mercoledì 16 aprile; semifinali: giovedì 17 aprile; finale: 18 aprile.