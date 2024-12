Carabinieri: il generale Neosi in visita al comando provinciale di Isernia

Il Generale di Brigata Antonino NEOSI, Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, in occasione del tradizionale scambio di auguri per le festività natalizie e di fine anno. Al suo arrivo l’alto Ufficiale è stato ricevuto dal Tenente Colonnello Fabrizio COPPOLINO ed ha successivamente incontrato tutti gli Ufficiali della provincia di Isernia, nonché una rappresentanza dei Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri dell’Arma locale. All’incontro era presenta anche una rappresentanza dell’ANC (Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo) e dell’ANFOR (Associazione Nazionale Forestali in Congedo).

Il Generale NEOSI ha ringraziato tutti i militari per il quotidiano impegno profuso, evidenziando quanto sia fondamentale la capillare presenza sul territorio dei Carabinieri che devono operare con professionalità non disgiunta da quell’irrinunciabile tratto di umanità verso la gente, facendo così sentire una vicinanza concreta, soprattutto nei momenti di difficoltà o di disagio. Ha esortato tutti i Carabinieri della Provincia pentra a profondere sempre più impegno nelle attività di repressione e di prevenzione dei reati in genere, soprattutto in questo periodo, al fine di garantire la necessaria tranquillità e il regolare svolgimento di tutte le attività connesse alle prossime festività natalizie e di fine anno. Il Generale ha quindi rivolto affettuosi, calorosi e sentiti auguri ai presenti, a tutti i militari della provincia di Isernia e alle loro famiglie, che silenziosamente sostengono e danno forza per il quotidiano operare.