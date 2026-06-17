Silvana Longo di Agnone spegne oggi sessanta candeline, tantissimi auguri

La signora Silvana Longo di Agnone compie oggi sessanta anni e gli auguri più affettuosi arrivano, attraverso l'Eco, dai fratelli Carlo e Giulio, dal nipote Salvatore, dal marito Giovanni e dai parenti e amici tutti. «Che questo giorno…

La signora Silvana Longo di Agnone compie oggi sessanta anni e gli auguri più affettuosi arrivano, attraverso l’Eco, dai fratelli Carlo e Giulio, dal nipote Salvatore, dal marito Giovanni e dai parenti e amici tutti. «Che questo giorno di gioia, amore e serenità, possa essere lo specchio di tutta la tua vita. Grazie di esistere. Ti vogliamo un mondo di bene» questo è lo speciale messaggio per Silvana Longo. Agli auguri si associa volentieri anche la redazione de l’Eco.