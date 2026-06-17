La signora Silvana Longo di Agnone compie oggi sessanta anni e gli auguri più affettuosi arrivano, attraverso l’Eco, dai fratelli Carlo e Giulio, dal nipote Salvatore, dal marito Giovanni e dai parenti e amici tutti. «Che questo giorno di gioia, amore e serenità, possa essere lo specchio di tutta la tua vita. Grazie di esistere. Ti vogliamo un mondo di bene» questo è lo speciale messaggio per Silvana Longo. Agli auguri si associa volentieri anche la redazione de l’Eco.
Silvana Longo di Agnone spegne oggi sessanta candeline, tantissimi auguri
La signora Silvana Longo di Agnone compie oggi sessanta anni e gli auguri più affettuosi arrivano, attraverso l'Eco, dai fratelli Carlo e Giulio, dal nipote Salvatore, dal marito Giovanni e dai parenti e amici tutti. «Che questo giorno…
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