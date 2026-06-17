Fismi On Tour, prende il via l’iniziativa promossa dalla Federazione italiana servizi per il Made in Italy

Tre giorni di eventi, cultura, artigianato, solidarietà, benessere e promozione del territorio. È stato presentato presso il Palazzo Marchesale di Ripalimosani, il programma della seconda tappa del Fismi On Tour, l'iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Servizi per il…

Tre giorni di eventi, cultura, artigianato, solidarietà, benessere e promozione del territorio. È stato presentato presso il Palazzo Marchesale di Ripalimosani, il programma della seconda tappa del Fismi On Tour, l’iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Servizi per il Made in Italy che animerà il comune molisano dal 19 al 21 giugno. Alla conferenza stampa presenti la presidente Fismi, Luisa Bamonte, il sindaco di Ripalimosani, Marco Giampaolo, il vicesindaco, Angelo Piano, e la giornalista Antonella Iammarino.

L’evento prenderà il via venerdì 19 giugno con “Aspettando Fismi On Tour”, una serata dedicata alle associazioni del territorio in piazza San Michele. Tra momenti di sensibilizzazione, raccolta fondi, musica dal vivo con “Gli amici di Damiano” e una grande pizzata comunitaria, il primo appuntamento sarà all’insegna della solidarietà e della condivisione.

Sabato 20 giugno, la mattina sarà dedicata allo sport e alle famiglie nell’area sportiva cittadina, con attività, giochi e iniziative per bambini e ragazzi. Nel pomeriggio e in serata il centro storico diventerà il cuore della manifestazione. Piazza San Michele e il Palazzo Marchesale ospiteranno stand di artigianato artistico e agroalimentare, visite guidate, laboratori per bambini, una mostra collettiva d’arte, l’esposizione della storica ruota dei funai e la presentazione di un volume dedicato all’antico mestiere del funaio.

Previsto anche un importante momento di respiro internazionale che vedrà la partecipazione di Gustavo Micatrotta, direttore generale della Camera di Commercio Italiana in Argentina di Rosario. Grazie al Fismi On Tour, Ripalimosani diventerà per un giorno un ponte tra Italia e Argentina, creando un’occasione concreta di incontro tra produttori, artigiani e imprese del Made in Italy e uno dei mercati più strategici per l’export italiano in Sud America. Un’opportunità di straordinario valore per favorire nuove relazioni commerciali, promuovere le eccellenze territoriali oltre oceano e rafforzare il legame tra le comunità italiane all’estero e i territori che continuano a custodire le migliori tradizioni produttive del Paese. La giornata si concluderà con una sfilata di moda e un dj set nel cuore del borgo.

Domenica 21 giugno il Fismi On Tour si trasferirà nella suggestiva area delle Quercigliole. In programma voli panoramici in elicottero su prenotazione, stand artigianali ed enogastronomici, musica itinerante, percorsi dedicati alla scoperta della Madonnina recentemente rinvenuta durante i lavori di restauro della cappella locale, attività per bambini con il trenino sul tratturo e un’area benessere immersa nella natura. La manifestazione si concluderà in serata nel centro storico con una festa conclusiva dell’evento sotto i caratteristici Tre Archi.

«Il Fismi On Tour nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori, a livello nazionale e internazionale, sui produttori più autentici del Made in Italy e sui territori che ogni giorno custodiscono tradizioni, competenze e identità uniche – ha dichiarato la presidente Fismi, Luisa Bamonte –. Ripalimosani rappresenta perfettamente questa visione: una comunità viva, orgogliosa delle proprie radici e capace di guardare al futuro. Per questo desidero rivolgere un sincero ringraziamento al sindaco, all’amministrazione comunale e a tutta la comunità ripese per la straordinaria disponibilità e collaborazione che hanno reso possibile questa seconda tappa del nostro tour. Insieme dimostriamo che valorizzare i territori significa creare opportunità concrete per le imprese, per il turismo e per l’intero sistema Paese».