Aumento dei flussi turistici, la Prefettura dispone controlli straordinari interforze su tutto il territorio

Si terrà alle ore 17 di oggi, presso la Sala Consiliare del Comune di Termoli, la Riunione di Coordinamento delle Forze di Polizia decentrata, presieduta dal Prefetto Michela Lattarulo, finalizzata alla valutazione delle misure da adottare nella zona litoranea durante la stagione estiva.

Al tavolo sono stati invitati a partecipare, oltre ai vertici delle Forze di Polizia provinciali ed i Sindaci dell’area litoranea e del contiguo entroterra, il Comandante della Capitaneria di Porto di Termoli, il Comandante del Reparto Operativo Aero-Navale della Guardia di Finanza, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Direttore della Sezione Operativa della D.I.A. di Foggia, il Direttore Generale dell’ASReM, il Responsabile del Servizio Territoriale 118, il Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso-Isernia e il Responsabile dell’Area Compartimentale Molise dell’ANAS.

Al centro dell’incontro la valutazione del dispositivo dei controlli straordinari che sarà attivato sul territorio provinciale in occasione della stagione estiva, periodo caratterizzato dall’aumento dei flussi turistici, dalla movida serale e dalla organizzazione di eventi di intrattenimento pubblico anche connotati dalla massiccia presenza di partecipanti.

Particolare attenzione sarà rivolta al contrasto del fenomeno delle infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nell’economia del basso Molise, con un focus sulla recente sottoscrizione da parte dei Sindaci di Termoli, Campomarino, Montenero di Bisaccia, Petacciato Guglionesi, Portocannone e San Giacomo degli Schiavoni di un protocollo di legalità che prevede un penetrante screening antimafia anche sulle attività, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da parte del privato.