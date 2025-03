Carabinieri per sempre: 101 anni per il sottotenente Abramo Rossi che riceve gli auguri dal comandante generale Luongo

Un compleanno speciale per il Sottotenente dei Carabinieri Abramo Rossi, che ha raggiunto l’ambìto traguardo dei 101 anni, quasi tutti trascorsi al servizio dell’Istituzione e del Paese.

Il generale Neosi consegna gli auguri del Comandante generale Luongo

A distanza di molti anni dal congedo, è ancora instancabilmente impegnato a testimoniare alle nuove generazioni gli orrori del periodo più duro della sua carriera, condiviso con altri militari italiani internati con lui in un campo di prigionia nazista in Austria. Deportato giovanissimo appena al termine del corso alla Scuola Allievi Carabinieri di Roma, ha poi saputo trasformare il dolore di indicibili privazioni e umiliazioni in speranza, riuscendo ad ingenerare negli studenti di tutte le età il rifiuto di tanta ferocia e il rispetto per il prossimo.

Con la visita del Comandante della Legione “Abruzzo e Molise”, il generale di brigata Antonino Neosi, l’ufficiale in congedo ha ricevuto, circondato dall’affetto dei suoi cari, gli auguri inviati dal Comandante Generale Gen. C.A. Salvatore Luongo, e di tutta l’Istituzione.