Pari opportunità: dalla Provincia un protocollo d’intesa contro la violenza di genere

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Provincia di Chieti promuove un’importante iniziativa tesa ad avviare il percorso per un Protocollo d’Intesa contro la violenza di genere. Proprio in concomitanza della significativa ricorrenza dell’8 marzo, quella messa in campo dall’ente è una misura concreta per contrastare ogni forma di violenza di genere, familiare e domestica nella Provincia di Chieti. La Consigliera di Parità della Provincia di Chieti Monica Brandiferri, unitamente al consigliere provinciale con delega alle Pari Opportunità Carlo Moro, promuove la produzione e successiva sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa che coinvolgerà istituzioni, forze dell’ordine, università, prefettura ambiti sociali, comuni e associazioni impegnate sul tema.

“Questa giornata – affermano Monica Brandiferri e Carlo Moro – non deve essere solo un momento di riflessione, ma anche un’occasione per attivare azioni concrete. Con questo protocollo vogliamo costruire una rete territoriale forte e coordinata, capace di intervenire con efficacia e di lavorare sulla prevenzione e sulla sensibilizzazione.”

Il Protocollo, che sarà avviato nelle prossime settimane con il supporto dell’ufficio provinciale delle Pari Opportunità, mira a rafforzare i servizi di protezione e supporto alle vittime, a migliorare la formazione degli operatori e a promuovere iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, nelle università e nelle comunità locali. L’appello è rivolto a tutti i soggetti del territorio affinché aderiscano a questo percorso per rendere la Provincia di Chieti un luogo più sicuro per tutte e tutti.