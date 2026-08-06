Carabinieri: rafforzati i presidi sul territorio pentro per l’estate e a Venafro disposto un aumento di organico

Sono in totale 35 i carabinieri che da luglio al primo settembre prenderanno servizio presso le Stazioni Carabinieri e i reparti Radiomobili di pronto intervento 112 della provincia di Isernia, nell’ambito del piano annuale di potenziamento del dispositivo territoriale disposto dal Comando Generale dell’Arma.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Fabrizio COPPOLINO, ha salutato i nuovi arrivati, rivolgendo loro un augurio di buon lavoro, richiamando i valori della legalità, della professionalità, del senso del dovere e della vicinanza ai cittadini che da sempre caratterizzano l’operato dell’Arma dei Carabinieri soprattutto nei piccoli centri delle aree interne.

L’assegnazione di un così cospicuo numero di militari rappresenta un importante segno di attenzione dei Vertici dell’Arma dei Carabinieri verso il nostro territorio, e consentirà il consolidamento delle attività istituzionali già in corso nonchè di rafforzare ulteriormente i servizi di prossimità prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità emergenti.

A tal proposito, i neo giunti carabinieri, molti dei quali provenienti da altri reparti, e quindi già con esperienza, saranno impiegati immediatamente di pattuglia, contribuendo così a migliorare la cornice di sicurezza delle comunità locali durante le prossime sagre e feste locali ed in particolare nel prossimo week end di ferragosto, laddove è facile prevedere una massiccia presenza di turisti sulle arterie stradali e in particolare nelle note località isernine privilegiate in tali occasioni di vacanza e spensieratezza e sarà forte la presenza dell’Arma sul territorio.

Particolarmente significativa, infine, è da ritenersi la decisione del Comando Generale dell’Arma che, accogliendo una proposta del Comando Provinciale di Isernia, ha disposto l’incremento dell’organico della Stazione Carabinieri di Venafro. Tale potenziamento, di fatto già avvenuto con gli ultimi arrivi, consentirà di rafforzare ulteriormente la capacità operativa del presidio territoriale, assicurando una maggiore disponibilità di militari da impiegare nei servizi di pattugliamento del territorio, con l’obiettivo di garantire una risposta sempre più efficace alle esigenze di sicurezza della comunità venafrana.