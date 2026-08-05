Risse e disordini: scatta la chiusura di sette giorni per motivi di ordine pubblico a carico di un locale

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Questore di Isernia, Luigi Peluso, su proposta dell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., ha disposto la sospensione della licenza, per la durata di 7 giorni, con decorrenza dal 5 agosto, di un esercizio pubblico nel comune di Venafro.
Il provvedimento trae origine da un grave episodio di rissa verificatosi lo scorso 29 luglio all’interno del locale e nelle sue pertinenze, successivamente degenerato anche sulla pubblica via.
Nella circostanza, i militari dell’Arma dei Carabinieri, transitando nelle immediate vicinanze dell’esercizio, intervenivano a seguito del forte trambusto provocato dalla presenza di numerose persone che stavano litigando.
I successivi accertamenti, effettuati anche attraverso la visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza e l’escussione delle persone presenti, consentivano di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Dagli elementi raccolti emergeva che la prosecuzione dell’attività potesse costituire un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, rendendo necessaria la sospensione temporanea dell’autorizzazione.
La misura, di carattere preventivo e non sanzionatorio, è finalizzata esclusivamente a tutelare la sicurezza dei cittadini e a prevenire il ripetersi di ulteriori situazioni di pericolo connesse all’esercizio dell’attività, richiamando altresì i gestori dei pubblici esercizi al rispetto degli obblighi di vigilanza e controllo sugli avventori e sulle modalità di conduzione dei locali.
Proseguirà l’attività delle Forze dell’Ordine, volta a garantire un attento monitoraggio delle problematiche di ordine e sicurezza pubblica sull’intero territorio provinciale.