Risse e disordini: scatta la chiusura di sette giorni per motivi di ordine pubblico a carico di un locale

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Questore di Isernia, Luigi Peluso, su proposta dell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., ha disposto la sospensione della licenza, per la durata di 7…

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Questore di Isernia, Luigi Peluso, su proposta dell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., ha disposto la sospensione della licenza, per la durata di 7 giorni, con decorrenza dal 5 agosto, di un esercizio pubblico nel comune di Venafro.

Il provvedimento trae origine da un grave episodio di rissa verificatosi lo scorso 29 luglio all’interno del locale e nelle sue pertinenze, successivamente degenerato anche sulla pubblica via.

Nella circostanza, i militari dell’Arma dei Carabinieri, transitando nelle immediate vicinanze dell’esercizio, intervenivano a seguito del forte trambusto provocato dalla presenza di numerose persone che stavano litigando.

I successivi accertamenti, effettuati anche attraverso la visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza e l’escussione delle persone presenti, consentivano di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Dagli elementi raccolti emergeva che la prosecuzione dell’attività potesse costituire un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, rendendo necessaria la sospensione temporanea dell’autorizzazione.

La misura, di carattere preventivo e non sanzionatorio, è finalizzata esclusivamente a tutelare la sicurezza dei cittadini e a prevenire il ripetersi di ulteriori situazioni di pericolo connesse all’esercizio dell’attività, richiamando altresì i gestori dei pubblici esercizi al rispetto degli obblighi di vigilanza e controllo sugli avventori e sulle modalità di conduzione dei locali.

Proseguirà l’attività delle Forze dell’Ordine, volta a garantire un attento monitoraggio delle problematiche di ordine e sicurezza pubblica sull’intero territorio provinciale.