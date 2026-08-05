Calamità naturali e Protezione civile, il Prefetto incontra gli ordini professionali per rafforzare il coordinamento

Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro tra le professioni tecniche della Provincia di Isernia, Architetti, Ingegneri, Geometri e Geologi, coadiuvate dall'Ordine dei Giornalisti per affrontare le problematiche collegate al recente evento sismico del 25 Luglio,…

Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro tra le professioni tecniche della Provincia di Isernia, Architetti, Ingegneri, Geometri e Geologi, coadiuvate dall’Ordine dei Giornalisti per affrontare le problematiche collegate al recente evento sismico del 25 Luglio, con epicentro nel Comune di Pizzone, per poter garantire un immediato e qualificato supporto gratuito alle popolazioni nel caso malaugurato di reiterazione dell’evento e comunque per tutte le operazioni di verifica degli edifici attualmente interessati dall’evento sismico.

Nell’occasione i convenuti hanno consegnato un protocollo di intesa al Prefetto per formalizzare la disponibilità per la gestione delle eventuali emergenze. La collaborazione potrà riguardare, nell’ambito delle rispettive competenze, attività di sopralluogo, ricognizione, valutazione preliminare dei danni, supporto tecnico agli enti competenti e comunicazione corretta ed efficace. Le professioni tecniche hanno infine ribadito l’importanza di rafforzare il coordinamento tra istituzioni, Protezione Civile, amministrazioni locali, professionisti e organi di informazione, promuovendo una cultura della prevenzione e della sicurezza a tutela delle comunità e del territorio.

Il Prefetto Giuseppe Montella ha dimostrato grande attenzione e sensibilità per l’attività propositiva degli Ordini e Collegi, evidenziando la non conflittualità di questa con le altre iniziative in essere, elogiandone invece la complementarietà, prevedendo di diffondere tale protocollo a tutte le amministrazioni di competenza.