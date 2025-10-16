  • News

    • Carabinieri rimasti uccisi nell’esplosione, la Polizia rende onore ai caduti: sirene accese davanti alla caserma

    Pubblicato il

    Nella mattinata di oggi, le Volanti della Polizia di Stato della Questura di Pescara unitamente al Vicario del Questore, Dott. Antonio Tafaro, al Capo di Gabinetto, Dott. Eduardo Polce e al Dirigente delle Volanti, Dott. Pierpaolo Varrasso, hanno raggiunto il Comando Provinciale dei Carabinieri.

    Accolti dal Comandante Provinciale, Col. Stefano Ranalletta e dal Comandante del Reparto Operativo, Ten. Col. Renato Giuseppe Saitta, hanno reso omaggio al suono delle sirene i tre Carabinieri uccisi nell’esplosione di Castel D’Azzano (VR).

    Alla presenza di diverse persone e scolaresche di transito in quell’istante c’è stato un momento di commozione, gli uomini della Polizia di Stato hanno dimostrato la loro vicinanza all’Arma dei Carabinieri. Il Comandante Provinciale ha ringraziato i rappresentanti della Polizia di Stato per il gesto di solidarietà che accomuna le forze dell’ordine soprattutto in determinati momenti.

