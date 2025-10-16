Carabinieri morti nell’esplosione, omaggi floreali davanti alle caserme anche in Alto Molise

Fiori e bigliettini fuori la caserma dei Carabinieri in segno di rispetto per il decesso dei tre militari a Castel D’Azzano.

La solidarietà non ha confine. I cittadini, tanti, le amministrazioni locali e gli enti operanti sul territorio, che hanno voluto omaggiare anche nella provincia di Isernia le stazioni dell’Arma dei Carabinieri per la scomparsa del Luogotenente Marco Pifferi di 56 anni, del Brigadiere Capo Valerio Daprà di 56 e del Carabiniere Scelto Davide Bernardello di anni 36, deceduti a causa dell’esplosione di un casolare nel Comune di Castel D’Azzano, durante le operazioni di sgombero.

Una tragedia che ha scosso l’Italia intera e anche i cittadini della provincia di Isernia che hanno voluto testimoniare l’affetto e la stima per l’Arma con un omaggio floreale e bigliettini di cordoglio e vicinanza deposti all’ingresso delle caserme, anche in segno di gratitudine.